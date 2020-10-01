В Ленинградской области более 180 000 пожилых людей получают адресную социальную помощь в соответствии с региональным социальным кодексом. Создаются условия, чтобы пенсионеры вели активный образ жизни.

В адресную социальную помощь входят льготы (например, льготный проезд), компенсация за капитальный ремонт и вывоз мусора. Пожилые ленинградцы могут получить однократное частичное возмещение расходов по газификации дома.

Ветераны получают помощь на дому через социальное обслуживание «Заботливый сосед», а также через ветеранские организации. В частности, союзы ветеранов способствуют культурно-досуговой деятельности, поддерживают в сложных жизненных ситуациях, содействуют в получении социальной и правовой помощи, организуют курсы, экскурсии и мастер-классы.