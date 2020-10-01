Фото: соревнование добровольных пожарных команд прошло в Приозерском районе

Соревнования трех районных добровольных пожарных команд состоялись 1 октября в Приозерском районе. Организатор – «ОГПС Приозерского района».
Соревнования проходили в три этапа:
- «Визитная карточка».
- Одевание боевой одежды пожарного (БОП) и учебная башня.
- Боевое развертывание с подачей огнетушащих средств.
В рамках «визитной карточки» участники презентовали подразделение и его историю, а также давали краткую характеристику муниципального образования, в котором базируются.
Победителем в соревновании стала добровольная пожарная команда ОО ЛО ДПО из поселка Севастьяново.
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25.09.2020 199