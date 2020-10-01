Фото: соревнование добровольных пожарных команд прошло в Приозерском районе

Автор: Сергей Агутин
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Соревнования трех районных добровольных пожарных команд состоялись 1 октября в Приозерском районе. Организатор – «ОГПС Приозерского района».

Соревнования проходили в три этапа:

  1. «Визитная карточка».
  2. Одевание боевой одежды пожарного (БОП) и учебная башня.
  3. Боевое развертывание с подачей огнетушащих средств.

В рамках «визитной карточки» участники презентовали подразделение и его историю, а также давали краткую характеристику муниципального образования, в котором базируются.

Победителем в соревновании стала добровольная пожарная команда ОО ЛО ДПО из поселка Севастьяново.

Приозерском районе
Приозерском районе
Приозерском районе
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