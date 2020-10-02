Стало известно, где 2 октября зафиксированы 77 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 77 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 8 326 человек. Выздоровели — 5 604.
Волосовский район:
- Волосово — 1,
- Кикерино — 2,
- Извара — 1;
Волховский район:
- Волхов — 1;
Всеволожский район:
- Мурино — 12,
- Всеволожск — 2,
- Кудрово — 3,
- Янино-1 — 5,
- Разметелево — 1,
- Старая — 1;
Выборгский район:
- Выборг — 1,
- Кондратьево — 1,
- Приветнинское — 1;
Гатчинский район:
- Гатчина — 14,
- Большие Колпаны — 1,
- Семрино — 1,
- Покровка — 1;
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 2,
- Ивангород — 1;
Киришский район:
- Кириши — 4;
Кировский район:
- Кировск — 1,
- Шлиссельбург — 1,
- Отрадное — 1;
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле — 2;
Ломоносовский район:
- Низино — 1,
- Малое Карлино — 1;
Лужский район:
- Луга — 2;
Подпорожский район:
- Подпорожье — 1;
Приозерский район:
- Приозерск — 5,
- Севастьяново — 1,
- Кузнечное — 1;
Тосненский район:
- Никольское — 1,
- Ульяновка — 1,
- Любань — 2.