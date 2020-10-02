Стало известно, где 2 октября зафиксированы 77 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 77 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 8 326 человек. Выздоровели — 5 604.

Волосовский район:

Волосово — 1,

Кикерино — 2,

Извара — 1;

Волховский район:

Волхов — 1;

Всеволожский район:

Мурино — 12,

Всеволожск — 2,

Кудрово — 3,

Янино-1 — 5,

Разметелево — 1,

Старая — 1;

Выборгский район:

Выборг — 1,

Кондратьево — 1,

Приветнинское — 1;

Гатчинский район:

Гатчина — 14,

Большие Колпаны — 1,

Семрино — 1,

Покровка — 1;

Кингисеппский район:

Кингисепп — 2,

Ивангород — 1;

Киришский район:

Кириши — 4;

Кировский район:

Кировск — 1,

Шлиссельбург — 1,

Отрадное — 1;

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле — 2;

Ломоносовский район:

Низино — 1,

Малое Карлино — 1;

Лужский район:

Луга — 2;

Подпорожский район:

Подпорожье — 1;

Приозерский район:

Приозерск — 5,

Севастьяново — 1,

Кузнечное — 1;

Тосненский район: