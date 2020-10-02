Стало известно, где 2 октября зафиксированы 77 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 77 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 8 326 человек. Выздоровели — 5 604.

Волосовский район:
  • Волосово — 1, 
  • Кикерино — 2, 
  • Извара — 1;
Волховский район: 
  • Волхов — 1;
Всеволожский район: 
  • Мурино — 12, 
  • Всеволожск — 2, 
  • Кудрово — 3, 
  • Янино-1 — 5, 
  • Разметелево — 1, 
  • Старая — 1;
Выборгский район: 
  • Выборг — 1, 
  • Кондратьево — 1, 
  • Приветнинское — 1;
Гатчинский район: 
  • Гатчина — 14, 
  • Большие Колпаны — 1, 
  • Семрино — 1, 
  • Покровка — 1;
Кингисеппский район: 
  • Кингисепп — 2, 
  • Ивангород — 1;
Киришский район: 
  • Кириши — 4;
Кировский район: 
  • Кировск — 1, 
  • Шлиссельбург — 1, 
  • Отрадное — 1;
Лодейнопольский район: 
  • Лодейное Поле — 2;
Ломоносовский район: 
  • Низино — 1, 
  • Малое Карлино — 1;
Лужский район: 
  • Луга — 2;
Подпорожский район: 
  • Подпорожье — 1;
Приозерский район: 
  • Приозерск — 5, 
  • Севастьяново — 1, 
  • Кузнечное — 1;
Тосненский район: 
  • Никольское — 1, 
  • Ульяновка — 1, 
  • Любань — 2.