Эксперт рассказал о пользе направления белорусского грузопотока в Ленобласть

Ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, доктор экономических наук Станислав Еремеев оценил значимость и перспективы переговоров Александра Дрозденко касательно Усть-Луги и Приморска.
Сам факт обсуждения вопроса использования портовой инфраструктуры России на Балтике во время визита Александра Дрозденко в Белоруссию говорит о многом, считает эксперт. Это положительно скажется на экономике региона.
Так, направление белорусского грузопотока на российские порты — это не самая простая задача, но стратегически важная для обеих сторон. В случае успешных переговоров удастся обезопасить экономические задачи России и белорусские грузы от недружественных акций, считает доктор экономических наук.
Станислав Еремеев напомнил, что Россия становится крупным мировым игроком, а, значит, развитие собственных портов на Балтике превращается в насущную геополитическую задачу, передает Online47.
Он также отметил еще один положительный эффект — задачи, которые встанут перед судостроительной отраслью России.