Эксперт рассказал о пользе направления белорусского грузопотока в Ленобласть

Ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, доктор экономических наук Станислав Еремеев оценил значимость и перспективы переговоров Александра Дрозденко касательно Усть-Луги и Приморска.

Сам факт обсуждения вопроса использования портовой инфраструктуры России на Балтике во время визита Александра Дрозденко в Белоруссию говорит о многом, считает эксперт. Это положительно скажется на экономике региона.

«Ведь развитие портовой инфраструктуры на территории региона – это и вопросы увеличения поступлений в бюджет, и вопросы рабочих мест», — считает Станислав Еремеев.

Так, направление белорусского грузопотока на российские порты — это не самая простая задача, но стратегически важная для обеих сторон. В случае успешных переговоров удастся обезопасить экономические задачи России и белорусские грузы от недружественных акций, считает доктор экономических наук.

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Станислав Еремеев напомнил, что Россия становится крупным мировым игроком, а, значит, развитие собственных портов на Балтике превращается в насущную геополитическую задачу, передает Online47.

«То, что Усть-Луга становится геополитическим портом России на Балтике – это очевидно. По росту объемов грузооборота мы сегодня становимся конкурентоспособны в Европе, и крупнейшие европейские порты сегодня видят в нас серьезного конкурента», — поделился Еремеев.

Он также отметил еще один положительный эффект — задачи, которые встанут перед судостроительной отраслью России.