Лжегазовщики украли 235 тысяч рублей у пенсионерки из Сланцев

В полицию Сланцевского района 1 октября обратилась 72-летняя жительница Сланцев. Ее обокрали злоумышленники, представившиеся сотрудниками газовой службы.

К женщине в квартиру постучались двое мужчин. Они представились сотрудниками газовой службы и сообщили, что им якобы необходимо проверить газовое оборудование и помещения на предмет утечек.

Пенсионерка впустила мужчин в квартиру. Когда лжегазовщики ушли, пострадавшая обнаружила пропажу 235 тысяч рублей.