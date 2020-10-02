Лжегазовщики украли 235 тысяч рублей у пенсионерки из Сланцев

В полицию Сланцевского района 1 октября обратилась 72-летняя жительница Сланцев. Ее обокрали злоумышленники, представившиеся сотрудниками газовой службы.
К женщине в квартиру постучались двое мужчин. Они представились сотрудниками газовой службы и сообщили, что им якобы необходимо проверить газовое оборудование и помещения на предмет утечек.
Пенсионерка впустила мужчин в квартиру. Когда лжегазовщики ушли, пострадавшая обнаружила пропажу 235 тысяч рублей.
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28.09.2020 154