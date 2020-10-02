Видео: мигранты похитили человека, избивали и требовали 127 тыс. рублей под Всеволожском

В Санкт-Петербурге 29 сентября похитили уроженца одной из стран Южной Азии. Его силой посадили в красный Volkswagen и увезли в сторону Всеволожска.

Подозреваемые в похищении задержаны в течение трех часов благодаря плану «Перехват». Ими оказались 23-летний Фаррух, 27-летний Шокирджон и 34-летний Алишер. Все трое – разнорабочие.

По версии следствия, задержанные увезли похищенного в коттеджный поселок Всеволожского района и заперли в строительном вагончике. Там его избивали и требовали 127 тысяч рублей в счет долга.

Задержанные преступление отрицают, а похищенного называют своим другом. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).