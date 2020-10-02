Умер председатель комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти Александр Степин

В пятницу, 2 октября, после продолжительной болезни ушел из жизни председатель комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти Александр Степин. Ему было 60 лет.

Александр Николаевич возглавлял комитет с августа 2016 года. До прихода на эту должность он был начальником Управления МВД РФ по Костромской области.

Александр Дрозденко уже выразил свои соболезнования родным и близким Александра Степина.