Умер председатель комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти Александр Степин

В пятницу, 2 октября, после продолжительной болезни ушел из жизни председатель комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти Александр Степин. Ему было 60 лет.
Александр Николаевич возглавлял комитет с августа 2016 года. До прихода на эту должность он был начальником Управления МВД РФ по Костромской области.
Александр Дрозденко уже выразил свои соболезнования родным и близким Александра Степина.
«Ушел из жизни наш товарищ, коллега, человек, долгие годы посвятивший Ленинградской области, сделавший очень многое для региона, для обеспечения здесь правопорядка, создания достойных условий службы людей в погонах, всех защитников Родины», — говорится в соболезновании.