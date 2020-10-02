Спасателям пришлось деблокировать пострадавшую после лобового столкновения в Луге

В пятницу, 2 октября, на въезде в Лугу лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП 30-летняя женщина оказалась зажата в салоне автомобиля “Лада”. Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали пострадавшую, после чего передали врачам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее серьезная авария произошла на трассе «Сортавала» — легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего залетел между бетонными разделительными блоками. Пострадавших из салона автомобиля вытаскивали водители попутных машин.