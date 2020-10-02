В Петербурге мошенник присвоил себе три телефона и золотой браслет

Петербургский суд признал виновным Максима Р. в мошенничестве. Он «покупал» телефоны у своих жертв, уверяя их, что перевел деньги.

В период с октября 2018 года по января 2019 года подсудимый созванивался с потенциальными продавцами телефонов, объявления о продаже которых они публиковали в интернете. Мужчина договаривался о встрече, получал в руки имущество потерпевших, после чего показывал на экране своего телефона ложное сообщение о переводе денег на счет продавца. После этого он скрывался.

В итоге мужчина заполучил три телефона и один золотой браслет. Ущерб составил более 260 тысяч рублей. Мужчина получил 7,5 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ранее ivbg.ru писал, что телефонные мошенники под видом Роспотребнадзора вымогают деньги в Ленинградской области. Неизвестные звонят в коммерческие организации и сообщают о предстоящей масштабной проверке, после чего предлагают купить различную нормативную литературу.