В России предложили обнулить налог для бедных

Российские профсоюзы выступили за обнуление налога на доходы физических лиц для бедных. Это предлагается распространять на граждан, чьи доходы не превышают МРОТ.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства. Так, профсоюзы поддерживают решение властей отменить плоскую шкалу налогообложения и повысить НДФЛ для богатых граждан.

Финансировать инициативу предлагается частично за счет средств от повышения ставки подоходного налога для богатых россиян. Такие профсоюзы поддерживают введение налога на роскошь в обозримом будущем.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не поддерживает какие-либо решения по увеличению налогов в стране. Он это объяснил утратой конкурентного преимущества низких ставок, которая может произойти в случае повышения налогов.