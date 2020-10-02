Подробности: техник со взрывной травмой из Приветнинского упал со смотровой площадки

Как сообщал ivbg.ru 1 октября, в больницу поселка Первомайское госпитализирован 49-летний мужчина из поселка Приветнинское со взрывной травмой, сильным ушибом позвоночника и переломами плеча.

По предварительным данным, пациентом оказался гражданский специалист Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева. Он получил травмы во время работы в Приветнинском, где располагается экспериментальная научно-исследовательская база академии.

По словам представителей ЗВО, специалист потерял равновесие и упал со смотровой площадки во время проведения плановых лабораторных исследований. Пострадавший был оснащен средствами защиты. Его жизни ничего не угрожает.