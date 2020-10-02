В Сосновом Бору 3 октября пройдет «мобильная» вакцинация от гриппа

В Сосновом Бору 3 октября состоится акция «Мобильная медицина», в ходе которой заинтересованные местные жители получат прививки от гриппа.

Акция будет проводиться с 10:00 до 14:00 медицинскими сотрудниками ЦМСЧ №38. Мобильный медпункт с надписью «Мобильная медицинская помощь» будет ждать всех желающих на парковке Дворца культуры «Строитель».

Для прививки гражданам с пропиской в Сосновом Бору нужно иметь при себе паспорт или водительские права, а без прописки – паспорт, медицинский полис ОМС и СНИЛС. Вакцинация бесплатна.