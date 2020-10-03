Угонщик попытался скрыться от полицейских и попал в аварию под Всеволожском

Вчера, 2 октября, в полицию поступило сообщение от 25-летней женщины, на глазах которой угнали ее Ford Focus от дома №88 по улице Ленсовета в Петербурге.

В полдень на дороге между поселком Свердлова и Всеволожском правоохранители заметили этот автомобиль, двигавшийся с превышением скорости. Водителя начали преследовать, и на первом километре этой дороги он потерял управление, после чего вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Установлена личность водителя. Им оказался ранее судимый 50-летний безработный петербуржец. Мужчина получил перелом скуловой кости. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru писал, что двоих жителей Ленинградской области подозревают в угонах элитных иномарок. При обыске по месту жительства у задержанных изъяли 11 автомобильных знаков, 41 комплект ключей от автомобилей, устройства для запуска двигателей и хищения транспорта, а также документы на разные иномарки.