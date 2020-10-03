Пенсионерка из Волховского района оказалась членом наркобанды

Накануне полицейские пресекли деятельности группы лиц, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков посредством закладок на территории Лодейнопольского и Подпорожского районов.

Подозреваемыми оказались шесть человек в возрасте от 37 до 67 лет. Организатором являлась 43-летняя жительница поселка Шушары, при этом ее 37-летний сожитель выполнял роль помощника. Самая старшая участница, 67-летняя жительница Волховского района, принимала заказы. Оставшиеся занимались закладками, сообщает 47news.

В четверг, 1 октября, полицейские задержали женщину-организатора и ее помощника в Кисельне Волховского района. У них во время досмотра изъяли наркотическое средство массой 37,7 граммов. Во время обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято еще 1,36 грамма наркотика. У предполагаемых закладчиков также изъято порядка 50 граммов запрещенного вещества.

Возбуждено несколько уголовных дел. Пятеро задержанных находятся под стражей, самая старшая участница находится под подпиской о невыезде.

Ранее ivbg.ru писал, что в Петербурге мужчина забрал на почте 12 кг наркотиков и был задержан полицейскими. Позже они обыскали жилье и нашли более 14,7 тыс. расфасованных капсул с сильнодействующим веществом.