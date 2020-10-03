Россиянам напомнили о правилах ношения маски

Член общественного совета при Минздраве России Эрик Бровко напомнил, что медицинскую маску необходимо постоянно менять и выбрасывать после использования.

При этом если маска многоразовая, то ее необходимо постирать перед тем, как повторно надеть. В случае, если человек снял маску на какое-то время, ее следует убирать в отдельный карман или пакет. Об этом Бровко сообщил в интервью радио Sputnik.

Также россиянам следует помнить, что одноразовые медицинские маски необходимо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета.

«Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это… понятно, исходя из общего вида маски», — цитирует эксперта Sputnik в субботу, 3 октября.

Ранее были названы возможные сроки нового пика коронавируса в России. Самый вероятный – пик заболеваемости будет зафиксирован через две-три недели. При самом благоприятном сценарии — показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать.