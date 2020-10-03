Ленобласть поддержала образовательную акцию «ЭкоТолк»

В Ленинградской области тест по экологии и охране природы «ЭкоТолк» все еще проходит в онлайн-формате, однако можно было принять участие очно на 60 офлайн-площадках.

Основной площадкой стал «Аптекарский огород». Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина зачитывали участникам вопросы теста.

Мероприятие также транслировалось в Яндекс.Эфире и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ, за первый час к просмотру присоединились более 5,5 тысяч человек. Акция станет ежегодной.

Имена победителей опубликуют 16 октября на сайте нацпроектэкология.рф. Тест все еще доступен на сайте мероприятия.