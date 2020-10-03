Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать первый снег

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, жители Петербурга могут увидеть первый снег уже 20 октября.



Также синоптик сообщил, что бабье лето подходит к концу и горожане вскоре столкнутся с осенним похолоданием, которое принесет с собой дожди, передают «Невские новости».

«Временный снежный покров в Санкт-Петербурге ожидается уже после 20 октября», — заявил Александр Синенков.

Ранние осадки в городе задержатся ненадолго и даже зимой снег может полностью растаять при достаточно теплом сезоне. Специалист также не исключил, что постоянный снежный покров зимой может миновать Петербург.