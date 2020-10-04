В Петербурге «полковники юстиции» лишили пенсионерку миллиона рублей

Начиная с 30 сентября 83-летней пенсионерке с Серебристого бульвара в Петербурге названивал неизвестный на домашний телефон. Он представился «полковником юстиции Васильевым».

Звонивший сообщил, что злоумышленники пытаются похитить накопления пенсионерки и их необходимо перевести на безопасный счет. Женщина с помощью банкомата перевела на указанный счет 485 тысяч рублей, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Спустя несколько часов на мобильный телефон с номером кода Петербурге ей позвонил еще один неизвестный, представившийся «полковником Борисенко». Мужчина уверял, что деньги женщины пытаются похитить и их также необходимо «обезопасить». Женщина отправилась в салон сотовой связи и перевела 493 тысячи рублей.

На следующий день, 1 октября, ей с двух номеров на мобильный телефон снова позвонил тот самый «Васильев». Он сообщил, что для поимки преступников необходимо взять кредит и перевести его на безопасный счет. Женщина перевела 153,2 тыс. рублей. Общий ущерб составил 1,13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru писал, что пенсионерка из Кузьмолово сама отдала 150 тысяч рублей мошенницам-соцработникам. Они предложили заменить денежные купюры. Пенсионерка согласилась и отдала незнакомым женщинам деньги.