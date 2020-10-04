Опубликовано видео погони за гонщиком-наркокурьером на КАД

Вчера вечером, 3 октября, на КАД сотрудники ДПС вели погоню за молодым человеком на Mercedes. Изначально правоохранители просто хотели попросить водителя включить фары, но он решил не останавливаться.

После того, как водитель резко ускорился и попытался скрыться, началась погоня. Водитель периодически двигался со скоростью 240 км/ч. На Предпортовой улице сотрудник ДПС сделал предупредительный выстрел, но нарушитель по-прежнему не намеревался останавливаться. Второй выстрел пришелся на колесо иномарки, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Водителем оказался 25-летний Руслан. У него при обыске нашли около 120 граммов амфетамина и несколько пакетов марихуаны. Возбуждено уголовное дело.