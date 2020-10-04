«Я тебе отомщу!»: Брошенная петербурженка выпала из окна

Вчера вечером, 3 октября, на козырек подъезда дома на Светлановском проспекте в Петербурге упала 36-летняя женщина.

Медиков вызвал 40-летний мужчина, проживавший с пострадавшей. Он рассказал, что во время расставания, в ссоре, женщина произнесла: «Я тебе отомщу!». После этого она открыла окно и прыгнула, передает АН «Оперативное прикрытие».

Пострадавшую доставили в Елизаветинскую больницу с тяжелыми травмами и сразу отправили в операционную.

Ранее ivbg.ru писал, что во Всеволожске шестилетний мальчик выпал из окна. Ребенок пережил падение и был госпитализирован. Врачи диагностировали перелом ноги.