Административное дело возбуждено после пожара на мусорном предприятии в Санкт-Петербурге

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило дело об административном правонарушении в отношении петербургского завода МПБО-2, где горел мусор на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.

Третьего октября вечером поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, Волхонское шоссе, дом 116. На территории завода МПБО-2 горел мусор на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В 23.47 мск пожар локализовали, 4 октября было ликвидировано открытое горение.

«Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило дело об административном правонарушении в отношении СПб ГУП «Завод МПБО-2» по факту нарушения требований при обращении с отходами на площадке на Волхонском шоссе», — сказано в сообщении.

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Завод «МПБО-2» является региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.