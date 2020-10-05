Александр Дрозденко поздравил работников образования с Днем учителя

Александр Дрозденко поздравил с профессиональным праздником – Днем учителя – педагогов и работников образовательных учреждений Ленинградской области.

«Учитель — одна из самых благородных и трудных профессий. Именно вы воспитываете в детях лучшие качества, учите самостоятельно мыслить и принимать решения, помогаете юным ленинградцам определить свое будущее, выбрать жизненный путь», – обратился к педагогам Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области напомнил, что в регионе уделяют особое внимание системе образования. Реконструируются старые и возводятся новые образовательные учреждения. В учебный процесс интегрируются цифровые технологии.

«Благодарю вас, уважаемые учителя, за подвижнический труд, бесконечную мудрость, энтузиазм и большую любовь к детям. Особые слова признательности ветеранам педагогического труда», – сказал Александр Дрозденко

Также губернатор рассказал, что непростой процесс перехода на удаленное обучения весной 2020 года областные педагоги выдержали с честью. Им удалось не только наладить учебу, но и создать новые прецеденты и опыт, применимые и в текущих условиях классического обучения.

«Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя! Добра и благополучия вам и вашим близким!», – поздравил Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области от всей души пожелал всем работникам сферы образования здоровье, силы и энергию во имя будущего региона.