Александр Дрозденко поздравил работников образования с Днем учителя

Александр Дрозденко поздравил с профессиональным праздником – Днем учителя – педагогов и работников образовательных учреждений Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской области напомнил, что в регионе уделяют особое внимание системе образования. Реконструируются старые и возводятся новые образовательные учреждения. В учебный процесс интегрируются цифровые технологии.
Также губернатор рассказал, что непростой процесс перехода на удаленное обучения весной 2020 года областные педагоги выдержали с честью. Им удалось не только наладить учебу, но и создать новые прецеденты и опыт, применимые и в текущих условиях классического обучения.
Губернатор Ленинградской области от всей души пожелал всем работникам сферы образования здоровье, силы и энергию во имя будущего региона.