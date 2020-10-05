Прижизненное издание стихов Маяковского обнаружили на антресолях в квартире в Санкт-Петербурге

Прижизненное издание стихов Маяковского обнаружила москвичка в квартире своих родственников из Санкт-Петербурга, выставлять его на продажу не планируется, сообщается в одном из сообществ оценки антиквариата в Facebook.

«Карантин привел к вынужденным разборам антресолей моих питерских родственников. В коробках была найдена книга, которая нам показалась интересной… Прижизненное издание В. Маяковский. Берлин, 1923 год. Сборник стихов под редакцией Маяковского «Для Голоса», — написала жительница столицы.

По ее словам, в книге собраны стихотворения разных циклов. В издании 61 страница, утерянных нет. Иллюстрации Эла Лисицкого, тираж составляет 1 тысячу экземпляров.

Как отметили эксперты, стоимость этого книги при продаже на торгах «Литфонда» составила 450-750 тысяч рублей. Ее новая владелица пояснила, что издание «останется в семье».

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