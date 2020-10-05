Фото: подрядчик нарисовал плитку на стене, вместо ее восстановления в Петербурге

В паблике «Центральный район за комфортную среду обитания» сообщают: компания-подрядчик, реставрировавшая дом Шульгина на Таврической, 45, нарисовала плитку на стене, вместо ее восстановления.

На фотографиях ниже видно, что рабочие сделали прорези в штукатурке в форме плитки. В паблике указано, что подрядчик ООО «Глобус» объяснил это вынужденной мерой. По словам представителя предприятия, цена подходящей оригинальной плитки выросла.

На фото видно, что плитка до второго этажа восстановлена. А сам дом утратил капители.