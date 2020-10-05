Маршрутный «ПАЗ» насмерть сбил пешехода во Всеволожском районе

ДТП произошло 4 октября около 22:16 на 7 километре трассы «Санкт-Петербург – Матокса» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Маршрутный автобус «ПАЗ» сбил 46-летнего пешехода вне зоны перехода. По словам 41-летнего водителя, мужчина стоял у края проезжей части и неожиданно вышел на дорогу. Пострадавший умер на месте до прибытия скорой помощи.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 63-летний пенсионер на мопеде сбил 34-летнюю женщину в селе Паша Волховского района. ДТП произошло 2 октября на улице Советской.