Тринадцать детей потеряли сознание на торжественной линейке в школе под Псковом – власти

Тринадцать детей оказались в больнице после того, как потеряли сознание на торжественной линейке в школе в Великих Луках Псковской области, сообщают региональные власти.

«Тринадцать школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках. Все дети оперативно госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Псковской области.

По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка», — сказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, чьи слова приводятся в сообщении.

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