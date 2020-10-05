Названы факторы увеличения продолжительности жизни россиян

По словам заместителя главы Минздрава Олега Салагая, в России продолжительность жизни граждан можно увеличить только при сокращении смертности среди трудоспособного населения.

Уровень смертности работающих людей, в свою очередь, тесно связан с факторами риска, уточнил он. Об этом сообщает ТАСС.

Салагай также напомнил, что, в связи с указом Владимира Путина ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году должна составить 78 лет, ведется мониторинг по показателю смертности трудоспособного населения.

Ранее Ленинградская область получила 4,31 балла в рейтинге регионов по качеству жизни. При составлении рейтинга учитывались оборот розничной торговли, доступности жилья, занятость, сбережения населения, укомплектованность педагогами и медицинским персоналом, а также климатические условия.