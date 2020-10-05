Прививки от гриппа сделали более 300 тысяч жителей Ленобласти

На сегодняшний день, 5 октября, прививки уже сделали почти 326 тысяч жителей Ленобласти, из них детей — 82,6 тыс. детей.

Всего привито 20,1% населения региона. Планируется, что прививки от гриппа получат 60% жителей Ленобласти. Отмечается, что в Щеглово перед вакцинацией дополнительно делают экспресс-тест на антитела к коронавирусу.

Ранее ivbg.ru писал, что более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа. Сегодня работа по вакцинации населения продолжается и должна быть завершена к концу октября, подчеркнула Анна Попова.