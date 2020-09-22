В этом году прививку от гриппа сделали уже 16 млн россиян или 11% населения страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

“Сегодня мы на пороге эпидподъема гриппа, и конечно, очень важно, какое количество населения будет иметь защиту. В России за счет федерального бюджета поставляются четыре разные отечественные вакцины для защиты от гриппа”, — отметила Анна Попова.

Она также подчеркнула, что сегодня работа по вакцинации населения продолжается и должна быть завершена к концу октября.