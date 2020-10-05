«Ленфильм» могут оставить без света из-за долга в 22,7 млн рублей

Киностудия «Ленфильм» задолжала АО «Петербургская сбытовая компания» порядка 22,7 млн рублей за электроэнергию и в качестве неустойки за период с ноября 2019 по август 2020 года.

Неустойка также включает неоплаченные в разные периоды штрафы, начиная с 2018 года. Компания подавала иск к киностудии о взыскании 11 млн рублей, сейчас она рассматривает возможность отключения электроэнергии, передает ТАСС.

Отмечается, что глава киностудии Инесса Юрченко в феврале во время встречи со специалистами энергетической компании гарантировала, что в августе этого года все будет оплачено.

В сентябре полномочия врио генерального директора АО «Киностудия «Ленфильм» Инны Юрченко были прекращены, а генеральным директором общества был избран глава медиахолдинга 1stMediaInvest Федор Щербаков.