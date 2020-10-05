Александр Дрозденко провел “прямую линию” с жителями Ленобласти

Сегодня, 5 октября, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел первую после переизбрания “прямую линию” с жителями региона.

Редакция ivbg.ru собрала основные вопросы, которые поднимались во время “прямой линии”:

Строительство амбулатории в поселке Первомайский . Александр Дрозденко лично вмешается в ситуацию, но прежде необходимо выбрать земельный участок и определить техусловия. Местные власти заверили губернатора, что документы по земельному участку отправлены и работа идет.

Жители Гатчины жалуются на воющую литейную печь в стенах обанкротившегося завода. К решению этого вопроса будут подключены природоохранная прокуратура и Ростехнадзор.

в стенах обанкротившегося завода. К решению этого вопроса будут подключены природоохранная прокуратура и Ростехнадзор. В деревне Большие Горки Ломоносовского района появится остановочный павильон , который все никак не могли установить местные власти.

, который все никак не могли установить местные власти. Военнослужащему из Гатчинского района помогут с устройством ребенка в детский сад.

В завершении “прямой линии” призвал глав районных администраций не затягивать с началом отопительного сезона и усилить контроль за соблюдением мер безопасности из-за коронавируса.