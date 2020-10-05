Россияне впервые поставили рекорд по турпотоку на Мальдивах

Портал Ассоциации туроператоров сообщил, что Россия впервые за всю историю оказалась лидером по числу туристов на Мальдивских островах. Этот курорт ранее признали наиболее популярным среди богатых путешественников.

Так, в сентябре текущего года архипелаг посетили 2065 россиян, что на 388% больше, чем в предыдущем месяце. Россия занимает первое место с большим отрывом от остальных стран.

При этом эксперты отмечают, что нынешнее лидерство России уникально, однако временно — в период до пандемии коронавируса страна находилась, как правило, на 5-6-м месте в аналогичном рейтинге.

Ранее ivbg.ru писал, что Россия может возобновить авиасообщение с 30 странами. В их числе Болгария, Греция и Кипр, Хорватия. Сейчас авиасообщение для россияне открыто с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами, Белоруссией, Киргизией и Казахстаном.