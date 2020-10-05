В Выборгском районе 5-9 октября будут частично отключать электричество

АО «ЛОЭСК» информирует жителей Выборгского района о частичном отключении электричества в период с 5 по 9 октября. Это связано с неотложными работами.

Так, в период с 5 октября 09:00 до 9 октября 16:30 в микрорайоне Калининский электричества не будет по следующим адресам с включением на ночь:

пер. Графский, ул. Знатная;

мкр. Сайменский.

5 октября в период с 9 до 17 часов электричества не будет:

ул. Б. Каменная д. 3, 4, 4А, 5, 6, 6А.

5 октября с 11 до 14 часов электричества не будет:

ул. Вокзальная д. 5, 7 (Первая часть дома), 9, 11;

ул. Куйбышева д. 4;

ул. Акулова д. 6, 8.

5 октября с 14 до 17 часов электричества не будет:

ул. Куйбышева д. 4А;

ул. Акулова д. 7;

Вокзальная д. 7 (вторая часть дома).

5 октября электричества не будет в поселке Матросово с 8 до 11 часов.

6 октября электричества не будет с 9 до 12 часов по адресам:

ул. Крутая;

ул. Крайняя;

ул. Хвойная;

ул. Малая Водяная;

пер. Поперечный;

Школьный проезд;

пер. Цветущий;

пер. Короткий;

пер. Пожарный;

ул. Весенняя тропа;

пер. Поперечный;

ул. Продольная;

ул. Ардышева;

ул. Новокарьерная.

6 октября с 8 до 11 часов электричества не будет по адресам:

ул. 1-я Бригадная;

ул. 2-я Бригадная;

ул. 3-я Бригадная;

ул. 4-я Бригадная;

ул. 5-я Бригадная;

ул. Центральная;

ул. Героев;

ул. Орудийная.

6 октября с 11 до 14 часов электричества не будет по адресам:

ул. Физкультурная д. 17;

ул. Физкультурная д. 17;

ул. Южная д. 7, 15.

8 октября с 8 до 11 часов электричества не будет в поселке Брусничное.

8 октября с 11 до 14 часов электричества не будет по следующим адресам:

ул. Некрасова д. 9, 14, 21;

ул. Батарейная д. 2, 2А, 4;

ул. Репина д. 22 (1 часть дома).

8 октября с 14 до 17 часов электричества не будет по следующим адресам:

ул. Некрасова д. 21;

ул. Первомайская д. 13;

ул. Репина д. 22 (2 часть дома).

9 октября с 8 до 11 часов электричества не будет по адресам:

ул. Мира д. 1/23, 4, 4А, 6, 8А;

Ленинградское ш. д. 1, 3;

Московский проспект д. 22, 22/5, 24, 26;

ул. Суворова д. 25.

9 октября с 11 до 14 часов электричества не будет по адресам:

ул. Мира д. 1/23, 3, 4 кв. 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 10;

Ленинградское ш. д. 1, 3, 22, 24;

Московский проспект д. 26;

пр. Ленина д. 24;

Суворовский д. 21.

9 октября с 14 до 17 часов электричества не будет в поселке Отрадное.