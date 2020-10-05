В Выборгском районе 5-9 октября будут частично отключать электричество

АО «ЛОЭСК» информирует жителей Выборгского района о частичном отключении электричества в период с 5 по 9 октября. Это связано с неотложными работами.
Так, в период с 5 октября 09:00 до 9 октября 16:30 в микрорайоне Калининский электричества не будет по следующим адресам с включением на ночь:
- пер. Графский, ул. Знатная;
- мкр. Сайменский.
5 октября в период с 9 до 17 часов электричества не будет:
- ул. Б. Каменная д. 3, 4, 4А, 5, 6, 6А.
5 октября с 11 до 14 часов электричества не будет:
- ул. Вокзальная д. 5, 7 (Первая часть дома), 9, 11;
- ул. Куйбышева д. 4;
- ул. Акулова д. 6, 8.
5 октября с 14 до 17 часов электричества не будет:
- ул. Куйбышева д. 4А;
- ул. Акулова д. 7;
- Вокзальная д. 7 (вторая часть дома).
5 октября электричества не будет в поселке Матросово с 8 до 11 часов.
6 октября электричества не будет с 9 до 12 часов по адресам:
- ул. Крутая;
- ул. Крайняя;
- ул. Хвойная;
- ул. Малая Водяная;
- пер. Поперечный;
- Школьный проезд;
- пер. Цветущий;
- пер. Короткий;
- пер. Пожарный;
- ул. Весенняя тропа;
- пер. Поперечный;
- ул. Продольная;
- ул. Ардышева;
- ул. Новокарьерная.
6 октября с 8 до 11 часов электричества не будет по адресам:
- ул. 1-я Бригадная;
- ул. 2-я Бригадная;
- ул. 3-я Бригадная;
- ул. 4-я Бригадная;
- ул. 5-я Бригадная;
- ул. Центральная;
- ул. Героев;
- ул. Орудийная.
6 октября с 11 до 14 часов электричества не будет по адресам:
- ул. Физкультурная д. 17;
- ул. Физкультурная д. 17;
- ул. Южная д. 7, 15.
8 октября с 8 до 11 часов электричества не будет в поселке Брусничное.
8 октября с 11 до 14 часов электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Некрасова д. 9, 14, 21;
- ул. Батарейная д. 2, 2А, 4;
- ул. Репина д. 22 (1 часть дома).
8 октября с 14 до 17 часов электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Некрасова д. 21;
- ул. Первомайская д. 13;
- ул. Репина д. 22 (2 часть дома).
9 октября с 8 до 11 часов электричества не будет по адресам:
- ул. Мира д. 1/23, 4, 4А, 6, 8А;
- Ленинградское ш. д. 1, 3;
- Московский проспект д. 22, 22/5, 24, 26;
- ул. Суворова д. 25.
9 октября с 11 до 14 часов электричества не будет по адресам:
- ул. Мира д. 1/23, 3, 4 кв. 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 10;
- Ленинградское ш. д. 1, 3, 22, 24;
- Московский проспект д. 26;
- пр. Ленина д. 24;
- Суворовский д. 21.
9 октября с 14 до 17 часов электричества не будет в поселке Отрадное.