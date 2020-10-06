Торжественно-траурная церемония прошла 3 октября. Присутствовали жители и гости Лодейнопольского района, а также родственники пяти павших.

Имена павших бойцов удалось восстановить благодаря работе поисковых отрядов «7 армия», «Переправа», «Свирский рубеж» и «Свирь». Это сержант Михаил Харламов, старший сержант Виктор Ушаков, а также Алексей Филатов, Пимен Голубев и Георгий Лебедев.

Родственники опознанный бойцов прибыли в Свирьстрой из разных частей России, преодолев тысячи километров. Всех погибших почтили минутой молчания.