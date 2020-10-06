Вертолет санавиации транспортировал четырех человек из Ленобласти

За прошедшие пять дней санитарная авиация совершила четыре вылета в Ленобласть за сложными пациентами.

Как сообщает Национальная служба санавиации, врачи экстренно эвакуировали беременную женщину с преэклампсией из Бокситогорска и доставили ее в Гатчину.

Днём позднее вертолёт дважды вылетал в Гатчину, а в понедельник медики перевезли на вертолёте в Сланцы мужчину в тяжёлом состоянии.