Вертолет санавиации транспортировал четырех человек из Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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За прошедшие пять дней санитарная авиация совершила четыре вылета в Ленобласть за сложными пациентами.

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Источник: vk.com/san.aviacia

Как сообщает Национальная служба санавиации, врачи экстренно эвакуировали беременную женщину с преэклампсией из Бокситогорска и доставили ее в Гатчину.

Днём позднее вертолёт дважды вылетал в Гатчину, а в понедельник медики перевезли на вертолёте в Сланцы мужчину в тяжёлом состоянии.

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01.10.2020 176