Стало известно, где 6 октября зафиксированы 87 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 87 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 8 652. Выздоровели — 5 668. Умерли — 100.
Волосовский район:
- Курковицы — 1,
- Сельцо — 1,
- Зимитицы — 1;
Всеволожский район:
- Мурино — 15,
- Всеволожск — 1,
- Кудрово — 3,
- Янино-1 — 2,
- Разметелево — 1,
- Сертолово — 1,
- Кузьмоловский — 1,
- Токсово — 1,
- Бугры — 1,
- Гарболово — 2,
- Юкки — 1,
- Суоранда — 1,
- СНТ Хутор — 1,
- Углово — 1,
- Корнево — 1;
Выборгский район:
- Выборг — 3,
- Рощино — 1;
Гатчинский район:
- Гатчина — 10,
- Кобралово — 1,
- Коммунар — 2,
- Корпиково — 1,
- Кобринское — 1,
- Пудость — 1;
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 2;
Киришский район:
- Кириши — 2;
Кировский район:
- Кировск — 3,
- Синявино — 1,
- Назия — 1,
- Павлово — 1;
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле — 2;
Ломоносовский район:
- Новоселье — 2;
Приозерский район:
- Приозерск — 3,
- Сосново — 1,
- поселок Коммунары — 1,
- Красноармейское — 1;
Сланцевский район:
- Сланцы — 2;
Тихвинский район:
- Тихвин — 3;
Тосненский район:
- Тосно — 1,
- Никольское — 2,
- Федоровское — 2,
- Каменка — 1.