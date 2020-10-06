Стало известно, где 6 октября зафиксированы 87 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 87 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 8 652. Выздоровели — 5 668. Умерли — 100.

Волосовский район: 
  • Курковицы — 1, 
  • Сельцо — 1, 
  • Зимитицы — 1;
Всеволожский район:
  • Мурино — 15, 
  • Всеволожск — 1, 
  • Кудрово — 3, 
  • Янино-1 — 2, 
  • Разметелево — 1, 
  • Сертолово — 1, 
  • Кузьмоловский — 1, 
  • Токсово — 1, 
  • Бугры — 1, 
  • Гарболово — 2, 
  • Юкки — 1, 
  • Суоранда — 1, 
  • СНТ Хутор — 1,
  • Углово — 1, 
  • Корнево — 1;
Выборгский район: 
  • Выборг — 3, 
  • Рощино — 1;
Гатчинский район:
  • Гатчина — 10, 
  • Кобралово — 1, 
  • Коммунар — 2, 
  • Корпиково — 1, 
  • Кобринское — 1, 
  • Пудость — 1;
Кингисеппский район: 
  • Кингисепп — 2;
Киришский район: 
  • Кириши — 2;
Кировский район: 
  • Кировск — 3, 
  • Синявино — 1, 
  • Назия — 1, 
  • Павлово — 1;
Лодейнопольский район: 
  • Лодейное Поле — 2;
Ломоносовский район: 
  • Новоселье — 2;
Приозерский район: 
  • Приозерск — 3, 
  • Сосново — 1, 
  • поселок Коммунары — 1, 
  • Красноармейское — 1;
Сланцевский район: 
  • Сланцы — 2;
Тихвинский район: 
  • Тихвин — 3;
Тосненский район: 
  • Тосно — 1, 
  • Никольское — 2, 
  • Федоровское — 2, 
  • Каменка — 1.