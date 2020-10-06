Путин предложил не допускать судимых к работе в детских спортивных секциях

Как сообщает «Российская газета», Владимир Путин предложил правительству ввести ограничение для людей с судимостями или психическими отклонениями на работу в спортивных секциях.

Президент обратил внимание, что уже действует запрет аналогичный запрет на работу с детьми в сфере образования. Путин предложил ответственным министерствам подготовить этот вопрос для обсуждения на следующем заседании совета.

Также глава государства высказал заинтересованность в гармонизации законодательства в области спорта и образования. Это даст возможность убрать разницу в расходах на оплату отпусков и выплату пенсий.