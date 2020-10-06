Три новые школы обеспечат места для трех тысяч школьников в Мурино

Школы планируется ввести в эксплуатацию в 2021-2022 годах

В Западном Мурино по федеральной программе «Стимул» строится школа за 822 млн рублей на 1175 учеников. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Также в западной части Мурино по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» возводят школу на 1175 учеников, а в Восточном Мурино, по этой же программе, — школа на 565 учеников. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

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Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.