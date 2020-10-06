Глава администрации Выборгского района опроверг слухи о своей отставке

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов опроверг слухи о своем «уходе в отставку» из-за хищения 700 млн рублей из бюджета Александром Болучевским.

При этом он отметил, что за должность не держится. Информация об уходе в отставку появилась вчера в СМИ, которые со ссылкой на неподтвержденную информацию и анонимные источники преподнесли все это как принятое решение и неоспоримый факт. Это связали со вчерашней встречей главы администрации с губернатором.

Геннадий Орлов подтвердил Online47 факт встречи и разговор с Александром Дрозденко о «деле Болучевского». Также обсуждалась и возможная отставка, но в другом ключе.

«И про отставку говорили. Но не так, как пишут отдельные журналисты про отпуск с последующим выходом на пенсию. Вообще на эту тему Александр Юрьевич говорил со мной не как губернатор с главой администрации района, а как мужик с мужиком. Я сам ему сказал, что если в ходе следствия появятся хоть какие-то малейшие подозрения по поводу меня – я в тот же день напишу заявление «по собственному». И губернатор подтвердил, что в подобной ситуации он будет просить совет депутатов утвердить мою отставку», — рассказал Геннадий Орлов.

Он также опроверг связь между возможной отставкой и митингом, который должен был пройти в воскресенье, но был отменен из-за перехода Выборгского района в «красную» зону ограничений.

«Я говорил и говорю, что цепляться за свою должность не собираюсь. Но и реагировать на выкрики каких-то анонимных бузотеров – это не серьезно. Так что, помните, как там у Марка Твена: «Слухи о моей смерти слишком преувеличены!»», — поделился глава администрации.

Александр Дрозденко подтвердил, что встреча прошла именно так, как описал ее Геннадий Орлов. Сегодня в администрации Выборгского района продолжается полноценная работа, как и следствие по делу Александра Болучевского.

Ранее Геннадий Орлов рассказал, как изобличили Александра Болучевского в хищении 700 млн рублей из бюджета Выборгского района. Он занимал пост пост главы районного комитета финансов, его освободили от должности в связи с утратой доверия. Геннадий Орлов рассказал, что все началось с запроса налоговой инспекции в «Финансово-бухгалтерский центр», который заключил договоры с определенными фирмами — им перевели деньги из районного бюджета через комитет финансов, который на тот момент возглавлял Болучевский.