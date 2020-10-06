Проект об улучшении Волхова вышел в финал федеральной программы

Проект «Точка искусства будущего» из Волхова вышел в финал федеральной программы «100 городских лидеров». Активисты хотят раскрыть потенциал города в сфере туризма, бизнеса и культуры.

Достичь таких целей планируется с помощью привлечения современных квалифицированных специалистов — дизайнеров, художников, режиссеров, архитекторов, IT-специалистов. Проект нацелен на то, чтобы специалисты творческих профессий приезжали из больших городов в малые для работы.

Так, в Волхове планируется увеличить туристический поток и улучшить имидж и статус города. Проект стартовал в 2019 году и к 2025-му планируется охватить шесть городов Ленобласти, поле чего он может выйти на федеральный уровень.

Всего было представлено около 100 проектов из 24 регионов, направленных на улучшение жизни горожан. Они получили финальную экспертизу и предложения о дальнейшем партнерстве и финансировании.

С 15 октября на сайте 100gorodov.ru начнётся народное голосование за лучший проект среди финалистов программы «100 городских лидеров-2020».