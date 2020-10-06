В Петербурге около 25% пассажиров в метро снимают маски при спуске на эскалаторы

Согласно наблюдениям, более 90% петербуржцев заходят в метро в масках, но при спуске на эскалаторах средства индивидуальной защиты оставляют лишь 65% пассажиров.

В связи с таким неудовлетворительным положением вице-губернатор Петербурга Максим Соколов призвал перевозчиков ужесточить контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Он напомнил, что пойманные без СИЗ петербуржцы могут получить штраф в размере 4 тысяч рублей, а метрополитен может отказать в перевозке пассажиру без маски.

Напомним, с 1 октября в Петербурге усилили масочный режим: ношение СИЗ в метро, такси и каршеринге стало обязательным.