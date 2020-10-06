В Петербурге мигранта отправили в колонию за нападение с ножом на таксиста

В Петербурге суд признал виновным Султонбека Й. в нападении на таксиста. Преступление произошло в ноябре прошлого года.

Установлено, что подсудимый находился в машине такси у дома №21 по Витебскому проспекту в Петербурге. Он решил не платить за проезд и вместо этого напасть на водителя, что в итоге и сделал. Мигрант схватил таксиста за шею, после чего колюще-режущим предметом нанёс потерпевшему не менее двух ударов в различные части тела.

Потерпевший оказал активное сопротивление. Медики вовремя оказали помощь, благодаря чему мужчина выжил.

Султонбека приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Ранее ivbg.ru писал, что количество нападений на врачей скорой помощи снизилось в два раза в Санкт-Петербурге. В течение 2019 года на сотрудников скорой помощи напали 62 раза. А от противоправных действий в свой адрес пострадали 35 медработников.