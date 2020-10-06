В Петербурге мошенники хотели продать чужую квартиру по поддельному паспорту

Суд признал виновными Мурмана Ч. и Регину М. в мошенничестве с квартирами в Петербурге. Они пользовались поддельным паспортом на имя собственницы недвижимости.

Осужденные хотели обманом продать недвижимость женщины. В поддельном документе была фотография злоумышленницы, благодаря чему ей удалось получить правоустанавливающие бумаги на квартиру.

Вскоре злоумышленники нашли покупателя и заключили с ним соответствующий договор о продаже квартиры, кадастровая стоимость которая составляет более 14 млн рублей. Также был составлен предварительный договор купли-продажи места в паркинге с внесением задатка в размере полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Также злоумышленники покусились на жилье сестры потерпевшей, но в дело вмешалась полиция. Мурман получил 8 лет колонии строгого режима, а его подельница Регина — 5 лет колонии общего режима.