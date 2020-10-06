Врач назвала самые неэффективные «бабушкины» методы лечения гриппа

Многие россияне в сезон гриппа и простуды вспоминают методы, которыми их лечили мамы и бабушки. Кандидат медицинских наук и педиатр Ирина Добрецова назвала самые неэффективные способы лечения гриппа.
Первый метод — аскорбинка и лимоны. Детям часто в школах дают аскорбинку для профилактики гриппа и простуды с наступлением холодов. Научно доказано, что витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией. Соответственно, никакие лимоны и другие цитрусовые, биодобавки или аскорбинка не могут защитить от вирусов, считает врач.
Специалист также скептически отнеслась в чесночному амулету, который вешают на шею детям. Многие считают, что чеснок обладает противовирусными свойствами, передает «Ридус».
При насморке и кашле россияне начинают дышать над горячей вареной картошкой, считая, что вдыхание пара в течение 15-20 минут помогает разжижению и выводу мокроты. Педиатр считает, что это не только бесполезный, но и опасный метод борьбы с заболеванием.
Последний совет связан с тазиком кипятка. Для профилактики гриппа и ОРВИ этот метод является бесполезным.