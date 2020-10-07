Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым подали иски на 3 млн рублей

Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, ранее отказывались от компенсаций. Теперь же они подали иски о компенсации морального вреда на миллион рублей каждый.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что родственники погибшего основывают фонд имени Сергея Захарова. Средства, полученные от актера, помогут другим пострадавшим в подобных случаях.

Кроме того, выплаты могут помочь в смягчении наказания самому Ефремову.

Редакция ivbg.ru напоминает: ранее родственники погибшего в ходе судебного заседания требовали от Ефремова символическую компенсацию в один рубль. Только старший сын добивался выплаты более 7 миллионов рублей, однако получил только 800 тысяч рублей.