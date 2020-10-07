Петербуржцы пытались продать чужую квартиру, вклеив свое фото в чужой паспорт

Двое жителей Петербурга – Мурман Чиковани и Регина Матулевич – признаны виновными в мошенничестве. Они продали чужую квартиру по поддельному паспорту.

Они вклеили фотографию Матулевич в паспорт другой женщины, по нему получили документы на квартиру и место на парковке. Далее они продали имущество. Суммарный ущерб от их деятельности – 14,6 млн рублей.

Мошенники попались, когда пытались повторить эту аферу уже с другой квартирой. Мурман Чиковани приговорен к 8 годам колонии строго режима, а Регина Матулевич – к 5 годам колонии общего режима.