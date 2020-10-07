Заболеваемость COVID-19 в России стабилизируется к концу октября – инфекционист

Автор: Сергей Агутин
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача медицинского центра «Лидер медицины», врача-педиатра, инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова.

Эксперт считает, что увеличение количества фактов инфицирования будет продолжаться в течение двух-трех недель, а затем «все это стабилизируется».

«К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», – сообщил Евгений Тимаков

Также Тимаков подтвердил мнение ряда экспертов о том, что COVID-19 полностью не исчезнет. Заболеваемость по-прежнему будет присутствовать. Кроме того, у вируса еще не установлена сезонность.

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06.10.2020 231