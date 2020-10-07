Медики констатируют низкий уровень положительных результатов тестов на COVID в Санкт-Петербурге

Высокому объёму тестирования на COVID-19 в Санкт-Петербурге сопутствует низкая доля положительных результатов, сообщила член межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса, заместитель гендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Надежда Звартау.

«Если мы внимательно посмотрим на данные Роспотребнадзора по количеству тестов, по выявляемости (COVID-19 – ред.), то Санкт-Петербург обращает на себя внимание не только высокой летальностью, но и тем, что при очень высоком объёме тестирования у нас одна из самых низких доля положительных результатов», — сказала она на международном форуме «Дни вирусологии-2020», который проходит во вторник в онлайн-режиме.

По оценке Звартау, эта закономерность «требует отдельного исследования».

Ранее в октябре городские власти сообщали, что с начала пандемии в Петербурге проведены более 2,9 миллиона тестов на коронавирус.

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По данным городского оперштаба на вторник, за минувшие сутки на COVID-19 обследованы 24 161 человек. При этом зафиксированы 411 новых случаев коронавируса. Всего в начала пандемии в городе подтверждены 45 176 случаев COVID-19.