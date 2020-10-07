ФАС проводит проверки ряда аэропортов по росту цен на топливо — Игорь Артемьев

ФАС проводит проверки ряда аэропортов по росту цен на топливо, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

«Сейчас оснований для роста топлива никаких нет, потому что есть демпфер, который все это регулирует. Если есть такие ситуации, у нас есть ряд заявлений, мы сейчас их проверяем», — сказал Артемьев.

«Я не могу пока сказать, чем закончится эта проверка, бывает иногда кому-то что-то кажется, кому-то что-то не кажется, мы должны установить это все для суда, объективно. Поэтому мы проводим соответствующие проверки по ряду аэропортов… если мы найдём там рост выше инфляции в условиях демпфера, который будет необъясним, будет монопольно высокая цена и будут оборотные штрафы», — пояснил глава ФАС.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) ранее обратилась к министру транспорта России Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиатопливо в российских аэропортах. АЭВТ со ссылкой на информацию авиакомпаний отмечала, что по итогам проведённых ими тендеров на поставку топлива в период с 11 августа по 10 сентября стоимость керосина по сравнению с результатом предыдущих тендеров (в июле) изменилась следующим образом: аэропорт «Кольцово» (+62,1%), «Домодедово» (+33,4%), «Жуковский» (+36%), Санкт-Петербург (+18%), Владивосток (+20,4%), Благовещенск (+21,1%), Иркутск (+28,1%), Краснодар (+48,4%), Красноярск (+48,6%).

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Представитель Минтранса России ранее заявил, что ведомство обсудит скачок цен на авиатопливо с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой, авиакомпаниями и поставщиками. О результатах обсуждения пока не сообщалось.