ФАС проводит проверки ряда аэропортов по росту цен на топливо — Игорь Артемьев

ФАС проводит проверки ряда аэропортов по росту цен на топливо, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) ранее обратилась к министру транспорта России Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиатопливо в российских аэропортах. АЭВТ со ссылкой на информацию авиакомпаний отмечала, что по итогам проведённых ими тендеров на поставку топлива в период с 11 августа по 10 сентября стоимость керосина по сравнению с результатом предыдущих тендеров (в июле) изменилась следующим образом: аэропорт «Кольцово» (+62,1%), «Домодедово» (+33,4%), «Жуковский» (+36%), Санкт-Петербург (+18%), Владивосток (+20,4%), Благовещенск (+21,1%), Иркутск (+28,1%), Краснодар (+48,4%), Красноярск (+48,6%).
Представитель Минтранса России ранее заявил, что ведомство обсудит скачок цен на авиатопливо с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой, авиакомпаниями и поставщиками. О результатах обсуждения пока не сообщалось.