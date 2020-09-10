Собака помешала самолету приземлиться в аэропорту Пулково

В 08:41 самолет авиакомпании «Победа», следовавший из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург, был вынужден уйти на второй круг при заходе на посадку в Пулково.

Приземлиться самолету помешала собака, бегавшая по взлетно-посадочной полосе. Самолет благополучно совершил посадку после второго круга в 08:52.

Как сообщал ivbg.ru, полицейский пес спас 15-летнюю девочку от изнасилования в Петербурге. Собака привела полицию к заброшенному дому, где был обнаружен 36-летний насильник и его несостоявшаяся жертва.